Beppe Signori e la Juve, storia di una grande rivalità. L'ex attaccante della Lazio ha parlato del suo gol storico, siglato ai bianconeri proprio nel 1995: "Ricordo ancora quel giorno, ogni tanto me lo rivedo. Fu un gol importante in una domenica magica che ci vide vincere contro una grande squadra come la Juventus campione d’Italia in carica. In porta c’era Peruzzi, non fu un pomeriggio facile per lui (ride, ndr). L’idea di tirare al volo mi venne d’istinto, quello era l’unico modo per evitare l’intervento dei loro difensori. Ricordo il boato dell’Olimpico quando la palla entrò in rete, fu un’emozione unica. Ho fatto tanti bei gol con la maglia della Lazio ed è difficile stilare una classifica ma quello contro la Juventus fu sicuramente uno dei più belli e più difficili della mia carriera".