Davanti il Training Center e il J Hotel, a due passi dal centro nevralgico del mondo. In via Traves sorge un centro di accoglienza per migranti gestito dalla Croce Rossa. Come racconta il Corriere Torino, un gruppo di richiedenti asilo ha scritto una lettera indirizzata al club bianconero "Monsieur le President", "Signor presidente": é l'incipit della missiva.Lettera che prosegue così: "siamo gli ospiti di via Traves. Ogni giorno vediamo il vostro stadio posto davanti al centro dove viviamo. E ci è sorto il desiderio di poter per una volta entrare e assistere a una partita della Juventus. Spero che lei possa prendere in considerazione la nostra richiesta. Per noi sarebbe un sogno".