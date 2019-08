La foto di Maurizio Sarri con il giovane tifoso che gli ha chiesto una foto in centro a Torino non è piaciuta alla Juventus. Secondo quanto riportano sia Ansa che Corriere di Torino, la foto del tecnico che ha in mano le sigarette non è stata apprezzata dalla dirigenza bianconera che già qualche settimana fa non aveva preso bene le dichiarazioni sul mercato dell'allenatore che aveva definito "imbarazzante" la situazione che si stava creando attorno al mercato in uscita del club.