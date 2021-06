La squadra mobile della Questura di Siena ha arrestato tre giovani, tutti maggiorenni, a seguito di una denuncia di violenza sessuale di gruppo esposta da una ragazza di 22 anni. Come riporta Tgr Rai Toscana, tra i ragazzi agli arresti domiciliari ci sarebbe Manolo Portanova, ex attaccante della Juventus venduto al Genoa nell’affare Rovella. Tra gli indagati anche un parente del calciatore, minorenne, ancora a piede libero. L’ex bianconero è stato arrestato mentre era in vacanza, nel Messinese, e lunedì si presenterà al gip per l’interrogatorio di garanzia. Nel frattempo sono stati ascoltati gli altri due indagati tuttora agli arresti domiciliari. Uno di questi si è difeso sostenendo che avesse avuto un rapporto consenziente con la ragazza. L’altro giovane, invece, ha deciso di avvalersi alla facoltà di non rispondere. Entrambi i difensori hanno chiesto la revoca dei domiciliari, richiesta respinta dal pm Nicola Marini. Gli investigatori stanno interrogando i presenti alla festa e mercoledì verrà eseguita la copia forense dei telefonini delle persone coinvolte.