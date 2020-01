Continua la ricerca della vittoria per la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia, che oggi è arrivata a 8 partite consecutive in campionato senza i tre punti. Finisce 1-1 in casa del Siena: al vantaggio di Da Silva ha risposto Touré a 4' dalla fine. Juve undicesima a 24 punti insieme ad altre tre squadre.



Formazioni ufficiali



Siena: Confente; Lombardo, D’Ambrosio, Baroni, Migliorelli, Da Silva(74' Arrigoni), Gerli, Vassallo (89' Oukhadda), D’Auria (74' Campagnacci), Serrotti, Guidone(91' Ortolini). All.: Dal Canto. A disp.: Ferrari, Cesarini, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi, Setola, Argento.​

Juventus: Loria, Coccolo, Mota Carvalho, Beltrame, Mule, Toure, Zanimacchia (83' Frederiksen), Di Pardo, Rafia (60' Portanova), Frabotta, Fagioli. All.: Pecchia. A disp.: Nocchi, Raina, Rosa, Muratore, Peeters, Olivieri, De Sole, Gozzi.

Marcatori: 27' Da Silva (S), 86' Touré (J).



27' - Dopo un palo di Zanimacchia, il Siena passa in vantaggio: Da Silva tira in porta dopo una ripartenza, l'errore di Loria fa il resto.



86' - PAREGGIO DELLA JUVE firmato Touré: Fagioli mette in mezzo su punizione e Touré la butta dentro in mischia.