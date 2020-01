La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia scende in campo questa sera contro la Robur Siena. Un impegno difficile sul campo della sesta forza del campionato. Calcio d'inizio alle ore 20.45 e diretta su Rai Sport. Pecchia ​dovrà fare a meno di Alcibiade e Beruatto alle prese con un affaticamento ai flessori oltre allo squalificato Clemenza e ad Eric Lanini, non convocato perché in procinto di trasferirsi al Cittadella. Torna Muratore dalla prima squadra e sale Gozzi dalla Primavera. I bianconeri cercano la vittoria, l'ultima in campionato risale al 30 di ottobre.