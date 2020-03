Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato a Radio Marte dell'emergenza coronavirus per il calcio italiano: "Noi abbiamo fermato i campionati interregionali e nazionali dei gironi A ,B ,C e D. Appena abbiamo ricevuto l’ordinanza della presidenza del Consiglio, abbiamo voluto dare un immediato riscontro evitando di poter far passare le nostre partite a porte chiuse. In modo responsabile ho ascoltato tutte le parti e poi abbiamo deciso di fermare il campionato. Prima di tutto va salvaguardata la salute dei cittadini. Ma ho dubbio: mi chiedo che senso ha permettere ai tifosi di Bergamo e Torino di seguire le proprie squadre in trasferta se poi nelle proprie regioni non si gioca. Devono essere prese decisioni organiche che tutelino la salute. Non è semplice prendere delle decisioni, non invidio chi avrebbe dovuto prendere decisioni in Lega. Ci sono molti interessi, calcistici, economici, tifoserie… Mi sento di giustificare questa riflessione".