Chi se lo sarebbe aspettato di vedere Rabiot in campo dal primo minuto, con Arthur seduto in panchina. Pirlo ha stupito tutto ed ha anche avuto ragione, con il centrocampista francese protagonista di una prova in crescendo. Barella non è stato un cliente facilissimo, ma nell’arco della partita ha saputo imporre anche la sua fisicità. Voto 6.5 per la Gazzetta dello Sport, ‘c’è voluto tempo, ma siamo vicini al vero Rabiot’. Stesso giudizio sia per Tuttosport che per il Corriere dello Sport, sinonimo che la prova di Rabiot è stata apprezzata in lungo e in largo.