1







di Il Gobbo

Immaginate cosa sarebbe se Paulo Dybala dovesse essere decisivo nella partita di domani, a Bergamo, contro un'Atalanta in corsa per la Champions. Immaginate se Paulo Dybala dovesse fare un gol, magari due, e questi permettessero alla Juventus di vincere una partita probabilmente decisiva, sicuramente complicata.



Ecco, immaginate e poi provate a trarre delle conclusioni. A quel punto, quanto tornerebbe a contare l'argentino nelle dinamiche juventine? Quanto forti sarebbero i discorsi sul rinnovo pronto a sfumare, sulla necessità di venderlo a fine stagione, su Paulo ormai sempre più lontano da Torino nonostante l'affetto dichiarato a parole e con i fatti?



Ecco, se vuole riprendersi la Juve, serve dimostrarlo ancora. Ancora in campo. Ancora con le reti. Ancora con un guizzo dei suoi.



In una Juventus che pecca di qualità e che non avrà il faro Ronaldo, ha modo e margine di risultare nuovamente decisivo. E magari tornare centrale nei discorsi, sia dei tifosi che dei dirigenti.



Il gol al Napoli non ha fatto un rinnovo, un'eventuale doppietta all'Atalanta avrebbe quel potere? Forse no. Di sicuro, aiuterebbe a riaprire un discorso oggi sigillato dal tempo e dalle attese.



A Bergamo, è il momento che Dybala dimostri di essere in grado di trascinare il gruppo. Altrimenti proverà solo tutto il resto. Che senza di lui c'è vita: meno bella, ma si respira comunque.