L’Italia prima di tutto. Da oggi tutto il nostro Paese si riunirà attorno alla Nazionale di Roberto Mancini, che inaugurerà Euro2020 questa sera, all’Olimpico di Roma. Tutti, da ogni dove, come spiegano in prima pagina sia Tuttosport che il Corriere dello Sport: “L’amore per l’Italia non conosce distanza”.



Stesso destino per la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “Siamo tutti azzurri! – Roma abbraccia la Nazionale. Mancini: “Onoriamo la maglia. Jorginho e Insigne illuminateci dopo un’attesa lunga cinque anni”.