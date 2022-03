Non solo tra i tifosi. Anche tra i giocatori della Juve è tanta la soddisfazione per la vittoria ottenuta all'ultimo istante sul campo della Fiorentina, nel primo round della semifinale di Coppa Italia. Vittoria che, comunque, non fa dimenticare la prestazione generale della squadra di Allegri, decisamente non eccezionale, come riconosce anche Matthijs De Ligt. "C'è ancora molto da lavorare", scrive sui social il difensore, a cui fanno eco anche gli altri compagni di squadra. "Siamo solo a metà del lavoro ma questo è lo spirito giusto", aggiunge Danilo. E gli altri? Scopri nella nostra gallery tutti i messaggi dei bianconeri: