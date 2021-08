Il giornalista sportivo, Sandro Sabatini, intervenuto all'interno della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha parlato dell'avvicinamento alla prossima: "Per la prossima stagione non dimentichiamo il Napoli. Magari queste giornate ci possono insegnare che partiranno in 7 quasi alla pari, vince una sola. Si sta vedendo molto Mou nella Roma e rivedendo molto Allegri nella Juve, già adesso".