Le pagelle didei giornali di oggi, dopo- 4. Che non riesca mai a tirare in porta é il meno. Rischia il rigore con il gomito largo, sbaglia misura e scelta del passaggio che lancia la cavalcata di Diaz. Un errore dettato dalla confusione, come se fosse un corpo estraneo alla squadra.- 4.5. Più che nei tiri in porta - quali? - “brilla” per alcuni gravi errori nell ’ impostazione della ripartenze. E nel secondo tempo fa ancora peggio, agevolando il bis milanista con un passaggio insensato nella terra di mezzo. Basta così? No, perché anche negli appoggi elementari il ragazzo soffre: si vede che non è sereno. All ’ uscita dal campo, scalcia una bottiglietta e poi abbraccia Allegri: urge autoanalisi accurata.- 4.5. Servito male dai compagni, poco pericoloso. Perde palla malamente e il Milan scatta in contropiede per il 2-0.