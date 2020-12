Oggi alle 20.45 al Tardini la Juventus incrocerà le proprie sorti con quelle del Parma. A livello di duelli individuali, assisteremo spesso durante il match a quello tra Cristiano Ronaldo e Bruno Alves. Una sfida che mette di fronte due connazionali e soprattutto grandi amici.



RECIPROCITÀ - Ronaldo e Alves fanno parte della generazione del Portogallo culminata con la vittoria degli Europei del 2016. Insieme hanno condiviso tante avventure nella nazionale lusitana, fin dall'Under 21, ma non solo. I due amano scambiarsi consigli e nella decisione di Alves di approdare in Italia quattro anni fa, sponda Cagliari, fu decisiva la "benedizione" di CR7. E due anni più tardi, quando fu Ronaldo ad atterrare in Serie A, ovviamente sponda Torino bianconera, tra i primi ad accoglierlo ci fu Alves. CONFRONTO - Ronaldo ha avuto una carriera più scintillante rispetto al suo collega difensore. Quest'ultimo però ama ricordare che in un fondamentale tiene perfettamente botta rispetto al fuoriclasse juventino: il gioco aereo. Sarà quindi particolarmente interessante stasera a Parma osservare il testa a testa (è proprio il caso di dirlo) tra i due amici-avversari Cristiano e Bruno.