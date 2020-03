Lo slittamento dell'Europeo dal 2020 al 2021 è ormai quasi certo, manca soltanto il comunicato della Uefa a ufficializzare il tutto e potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La decisione è stata presa dopo la prima conference call di oggi con l'Eca (presieduta da Andrea Agnelli) e l'European League. Questo per rendere possibile la conclusione regolare della stagione 2019-20, che inevitabilmente si concluderà a fine giugno. La finale di Champions League in programma a Istanbul verrà spostata al 27 giugno prossimo, così come quella di Europa League - in programma a Gdansk - tre giorni prima.