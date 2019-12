In estate doveva essere uno dei partenti, con la cura Sarri è diventato un giocatore fondamentale. Blaise Matuidi ha il contratto in scadenza a giugno, ma c'è una clausola secondo la quale si può rinnovare per un altro anno se entrambe le parti sono d'accordo. Ipotesi difficile, come riporta Calciomercato.com, perché i bianconeri vorrebbero proporgli un biennale a 3,5 milioni di euro, più o meno la cifra che già percepisce.