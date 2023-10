"Nessuno vuole ricacciare indietro la parola 'Scudetto'", dice Allegri. Lo stesso Allegri che non voleva sentir nominare lo stesso termine appena una settimana fa, quando prima del Milan c'era una sensazione attorno alla Juventus leggermente differente. Poi c'è stato San Siro. Il colpo di fortuna. E di coda. Comunque di classifica. Cos'è cambiato? Apparentemente, un boost comunicativo, che non ha "spaventato" stavolta il tecnico. Frenato sui piani per il futuro, ma fino a un certo punto.



Come racconta Allegri, domani è una gara più difficile di quella di Milano. Ed è vero: una notte come quella di San Siro si prepara da sola. Questa dello Stadium no, ha bisogno di più supporto. E di eliminare ogni forma di vertigine...