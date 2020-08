La Juventus non ha mai mollato Federico Chiesa, nonostante una stagione tra alti e bassi per il classe '97 viola. I bianconeri sono gli unici ancora interessati al giocatore, dopo la richiesta di 70 milioni da parte della Fiorentina che ha spaventato l'Inter - i nerazzurri hanno virato su Hakimi - e frenato il Milan. La Juve invece continua a tenerlo nel mirino, ma non ha nessuna intenzione di pagare i 70 milioni chiesti dal presidente Commisso. Il giocatore intanto, come fa sapere Sky Sport, vuole rimanere in Italia e ha già rifiutato proposte dall'estero.