Secondo informazioni raccolte da Sportitalia, lae Vincenzohanno concordato di separarsi al termine della stagione. Indipendentemente dai risultati che la squadra otterrà in campionato, Conference League o Coppa Italia, è previsto un accordo amichevole per la fine del rapporto tra le due parti. Si è appreso che tra i potenziali sostituti non figura il nome di Maurizio Sarri nella lista dei candidati della Fiorentina.