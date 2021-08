La probabile esclusione dalla Serie B del Chievo potrebbe scatenare l'asta per il giovane gioiellino del clubper il fratello di Emanuel, trequartista classe 2000 del Bologna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,, ma anche all'estero ci sono club interessati:seguono infatti i fratelli Vignato da anni con i propri scout e sono pronti a unirsi alle big italiane nella corsa per il giovane trequartista. Dopo la decisione del Tar se ne saprà di più.