C'è tempo fino alle 22 di oggi per "sfruttare le occasioni", come ha dichiarato Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva bianconera, prima della grande sfida vinta contro il Napoli. In particolare, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , l'obiettivo è quello di chiudere un rinforzo in difesa, nel caso in cui si riuscisse a concludere la cessione di Daniele Rugani entro il gong sulle trattative.Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport,, pronto al clamoroso ritorno a Torino dal Qatar, dove è volato lo scorso mese di gennaio in seguito a sei mesi infuocati con Massimiliano Allegri. Allora, la soluzione Al Duhail sembrava la migliore per risolvere i problemi del centrale marocchino, che oggi invece è pronto a tornare per aiutare i bianconeri dopo il grave infortunio subito da Giorgio Chiellini al ginocchio.