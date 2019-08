di BN

Potrebbe essere la Roma a sbloccare il complicato mercato in uscita della Juventus. Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, nelle prossime ore, con tutta probabilità nella giornata di domani, è previsto un nuovo summit di mercato tra i due club, per definire le cessioni di Daniele Rugani e Gonzalo Higuain in giallorosso.



RUGANI - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il difensore ha già dato il proprio benestare al trasferimento nella capitale. Il club ha deciso di mettere lui sul mercato tra i cinque centrali di difesa al momento a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico, che dal canto suo avrebbe evitato di fare a meno di uno tra i suoi pupilli, ha accettato la cessione di Rugani, che può portare una solida plusvalenza nelle casse della Juventus. L'accordo con la Roma, comunque, dovrebbe essere in prestito oneroso a 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.



HIGUAIN - Dello stesso tipo potrebbe essere l'accordo tra Juventus e Roma per la cessione di Higuain, con il prestito fissato intorno ai 10 milioni di euro. In questo caso, però, è tutta da valutare la volontà del Pipita, che al momento non sembra avere intenzione di lasciare Torino. I giallorossi proveranno a convincerlo con un ricco ingaggio e con la promessa di essere centrale nel progetto del tecnico Fonseca, che dal canto suo sarebbe felice di accoglierlo come sostituto di Edin Dzeko, diretto all'Inter.