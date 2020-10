8









I voti dei quotidiano rappresentano fedelmente ciò che è successo. Ossia: la prestazione della Juventus è stata buona, non bella ma comunque valida. E da Szczesny a Cuadrado (tra i migliori), da Demiral a Morata, la sfilza di sufficienze è cosa buona e giusta. Persino Dybala, autore di una partenza in sordina, ha cambiato la storia della sua partita nel finale frenetico e isterico della sua squadra. Niente da fare per Andrea Pirlo: tre 5.5 di fila, bocciatura più o meno netta portata a casa. Certa, quella che si è beccato Bernardeschi: tre volte 5 dai massimi quotidiani sportivi. Sembra una strada senza via di recupero, stando ai numeri.



