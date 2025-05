Si rivede Thiago Motta: la FOTO sui social dopo l'esonero

Getty Images

Thiago Motta torna a farsi vedere, anche se non in panchina. Dopo settimane di silenzio e lontananza dai riflettori, l’ex allenatore dellaè riapparso sui social, ma non per motivi sportivi. A pubblicare lo scatto è stata la moglie, che ha condiviso una foto di un tranquillo pranzo in compagnia nella splendida cornice di Cascais, in Portogallo, dove la famiglia Motta risiede stabilmente da anni.Lo scatto mostra Thiago sorridente, seduto al tavolo con la moglie e alcuni amici di lunga data. Un’immagine semplice, ma che segna la prima apparizione pubblica dell’allenatore dopo l’esonero arrivato a fine marzo dalla Juventus, a seguito di un periodo difficile culminato in una serie di risultati negativi e tensioni interne allo spogliatoio.

Da allora, l’italo-brasiliano aveva scelto il silenzio assoluto, solo l'intervista rilasciata a Walter Veltroni , ma niente apparizioni pubbliche. Tanto riserbo, insomma. Un atteggiamento in linea con il suo profilo sobrio e riflessivo, anche nei momenti più complessi della carriera.