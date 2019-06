Szczesny, Perin e Pjaca al J Medical per alcune visite di routine. I tre sono stati accompagnati questa mattina al J Medical, centro medico del club bianconero adiacente all'Allianz Stadium, dove hanno fatto un check-up per conoscere le loro condizioni fisiche dopo gli infortuni subiti al termine della passata stagione. Nel video la partenza dei tre calciatori dopo le visite mediche svolte in mattinata.