"Vi do quattro titolari: Dybala, Chiesa, De Ligt e". Allegri dixit, in conferenza stampa. E se i primi tre siamo abituati a vederli, diverso è per il secondo portiere bianconero: quella contro il Sassuolo sarà soltanto la seconda presenza stagionale, dopo quella in Juventus-Samporia 3-2. Le gerarchie sono chiare, il titolare è Szczesny, nonostante i patemi in avvio di stagione".Anche nella prima stagione a Torino Perin non era riuscito a imporsi come titolare: sempre alle spalle di Szczesny, aveva collezionato nove presenze in Serie A nella stagione 2018/19, la prima di Cristiano Ronaldo. Il bilancio? Sei vittorie, due sconfitte e un pareggio, con cinque clean sheet e otto gol subiti.