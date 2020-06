3









Oggi si gioca il futuro prossimo del calcio italiano. Poco dopo le 12 è iniziato il Consiglio federale in cui si deciderà, in definitiva, quali saranno le modalità di conclusione dei campionati in caso di nuovo stop. Gli animi saranno battaglieri, essendo la proposta della Lega di Serie A di bloccare retrocessioni e promozioni per nulla condivisa. Al di fuori delle mura in cui i rappresentanti delle leghe e la Figc stanno discutendo, il noto disturbatore televisivo Gabriele Paolini si è reso protagonista di un nuovo episodio. Paolini è intervenuto durante un collegamento di Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, esponendo un foglio che invoca lo Scudetto alla Lazio: “1974-2000-2020: terzo Scudetto alla Lazio! Così ha deciso Gabriele Paolini”. Ma non è l'unica "previsione".



