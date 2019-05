di Federico Mariani

Un anno dopo, la Juventus ci riprova. Quasi dodici mesi fa un aereo portava a Torino Cristiano Ronaldo, l’alieno, il miglior giocatore delle ultime due stagioni. L’estate 2018 è stata indimenticabile per i tifosi bianconeri perché ha dato la sensazione di una crescita esponenziale al punto da non guardare più con un pizzico di timore reverenziale alla Champions. Ma le rivoluzioni non si fanno in poco tempo. Così, la Juve continua a lavorare per ripetere almeno un altro colpo sull’asse Madrid-Torino.



DIFESA – I campioni d’Italia dovranno fare i conti con la pesante eredità di Andrea Barzagli. Dalla prossima stagione la BBC sarà solamente un ricordo. Così servono importanti rinforzi per il reparto arretrato. Sergio Ramos vuole lasciare i Blancos, ma le sue richieste sono elevate e non è detto che il buon rapporto con Cristiano Ronaldo basti a convincerlo a trasferirsi in bianconero. La Juve si è fatta avanti anche per Raphael Varane, ma le richieste economiche del difensore francese sono un ostacolo piuttosto ingombrante.



CENTROCAMPO – Il mercato dei bianconeri dovrà fare i conti con qualche cessione pesante. Un nome gettonato è Miralem Pjanic. La partenza del bosniaco non sarebbe affatto semplice da gestire, ma qualche aiuto per rinforzare il centrocampo ed impostare un calcio differente può arrivare da Madrid. Sono in calo continuo le quotazioni di Isco al Real anche nella prossima stagione. Il trequartista spagnolo vuole lasciare i Blancos per giocare più liberamente. La Juve resta nell’ombra, pronta a sferrare l’assalto valido per portare a Torino il campione del mondo 2010.



ATTACCO – Anche il reparto avanzato del Real subirà importanti cambiamenti. Le Merengues sognano il colpo Hazard e si preparano ad una cessione per monetizzare in vista delle entrate. Il nome più caldo e scontato in Spagna è quello di James Rodriguez. Il colombiano classe 1991 vuole cambiare aria. La Juventus sta battendo questa pista da diverso tempo. L’inserimento del Napoli rischia di guastare i piani dei bianconeri. Sicuramente è un’opzione valida ed intrigante per l’attacco bianconero, bisognoso di un giocatore dotato di esperienza nei palcoscenici europei.