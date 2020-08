Dopo averlo già seguito con attenzione nell'ultima sessione di mercato, la Juventus sta pensando di tornare alla carica per Leandro Paredes del Psg. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il ritorno di fiamma potrebbe portare a un'apertura da parte del club francese. Il Psg non ha bisogno di soldi e non vorrà svendere il centrocampista che in Italia ha già giocato con Empoli e Roma, ma in base a determinate condizione potrebbe rappresentare un'occasione per la Juve.