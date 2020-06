Il Corriere dello Sport si concentra sulla sconfitta della Juventus contro il Napoli. La seconda in una finale dopo il ko con la Lazio in Supercoppa italia, e per il quotidiano: "- scrivono in prima pagina - Si riaccendono i dubbi su Sarri che finisce sotto esame: ha scudetto e Champions per tenersi la Juve. Lunghi stop per Khedira e Alex Sandro". L'allenatore quindi ricomincerà il campionato senza i due giocatori, out per infortunio.