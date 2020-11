Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani si parla di Nazionale ma non solo: Tuttospot apre con un dossier sul mercato della Juve. E il primo nome è a centro pagina: "Si parte da Alaba" scrive il quotidiano, che continua: "Pronta la lista Paratici per gennaio e per la prossima stagione. Priorità alla difesa, con l'eclettico austriaco del Bayern obiettivo pincipale. Per il Corriere dello Sport la sfida tra Portogallo è Francia è: "CR7-Mbappé, a tutto gol". Sulla sinistra le parole di Marotta: "Il calcio rischia il default".