Forse qualche scoria di quanto successo l'anno scorso c'è ancora come dimostrano le parole di Massimiliano Allegri, che numerose volte nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve ha ricordato la qualificazione in Champions ottenuta sul campo. Questa sera ad Udine, c'è l'opportunità di ripartire una volta per tutte e lasciare alle spalle gli incredibili mesi che l'ambiente bianconero ha passato nell'ultima stagione.Si parte senza grandi illusioni, consapevoli delle difficoltà di questo mercato ma con un po' di fiducia in più dovuta al precampionato e al fatto che comunque, sono rimasti tutti i big in rosa; assolutamente non scontato ad inizio estate