Your browser does not support iframes.

28 maggio di attesa. Ancora una volta, le notizie sul futuro allenatore della Juve si sprecano e si sommano. E allora, tra le parole di Klopp e Sarri, continua il casting per la panchina bianconera. Parallelamente, si prosegue con le notizie di campo e di mercato. A partire dall'operazione subita da Szczesny: il polacco è stato oggi sottoposto, ad opera del Dr Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L'intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative. Per la prossima stagione, intanto, si fa largo il nome di Koulibaly: il club bianconero ha avviato da tempo i contatti con l'entourage del senegalese, pur con la consapevolezza di tutti gli ostacoli che rendono l'affare complicatissimo. Il Napoli farà di tutto per evitare un nuovo "affaire Higuain": il presidente De Laurentiis è fermo nella propria posizione, accetterebbe di liberare Koulibaly soltanto qualora fosse lo stesso giocatore a chiederlo, previa offerta irrinunciabile.



Queste, e tante altre notizie, sono nella gallery dedicata.