Juve, due colpi dall'Atalanta?

. Stando a Sportitalia laè pronta a bussare alla porta del club bergamasco con una maxi offerta per due suoi "pezzi grossi", accostati ai bianconeri già da tempo. Si tratta di Teune MarcoIl primo è probabilmente il principale obiettivo del mercato estivo, tuttocampista che ora i nerazzurri non ritengono incedibile ma non vogliono comunque svendere:la valutazione che ne viene fatta, dopo il rifiuto di 45 milioni un anno fa. Il portiere, invece, è quasi blindato. Quasi nel senso che i Percassi potrebbero vacillare solo di fronte a una proposta da 50 milioni, cifra a cui la Juve non vuole e non può nemmeno avvicinarsi (35 il massimo ritenuto ammissibile). Intanto Carnesecchi sta cambiando procuratore: lascerà Carpeggiani, con il quale ha una penale di 250.000 euro che sarà pagata dall'agente Alessandroche, a quanto pare, ha battuto la concorrenza di Mario Giuffredi.