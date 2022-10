Il sogno nel cassetto resta Sergej, ma secondo Tuttosport c'è un altro nome che laha messo nel mirino per la mediana del futuro (di cui comunque si parlerà in estate, perché per gennaio le priorità sono altre): si tratta di Sandri, centrocampista nato in Austria ma in Nazionale con la Slovenia, che l'ha strappato nei mesi scorsi ala parametro zero e che adesso è uno dei perni della mediana di Andreache sta impressionando in questa fase iniziale di stagione.Classe 1998, il centrocampista si ispira a Lukae unisce qualità al dinamismo: oltre ad essere una mezzala capace di inserirsi, a tratti può fungere anche da trequartista tra le linee, un po' come fa oggi con alterne fortune Westone come invece fa molto bene alla Lazio Milinkovic-Savic. Non è la prima volta che la Juve mette sul proprio taccuino i "gioielli" dei bianconeri del Friuli, terra da dove negli anni è stato concretizzato più di un colpo. Lovric è solo l'ultimo della lista, un nome a cui la Vecchia Signora vuole prestare particolare attenzione.