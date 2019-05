Il futuro ancora incerto di Joao Cancelo apre diverse ipotesi sulle mosse della Juventus sul mercato. I bianconeri hanno pensato anche all’esterno della nazionale inglese Kieran Trippier. Il terzino è stato protagonista nella stagione superlativa del Tottenham. Inevitabilmente Fabio Paratici ha pensato anche a lui per rinforzare le fasce della Vecchia Signora. Tuttavia, secondo la stampa inglese, la Juve si trova a dover fronteggiare una minaccia proveniente dall’Italia: il Napoli di Carlo Ancelotti ha messo nel mirino Trippier e non intende tirarsi indietro. Così, presto potrebbe nascere una grande rivalità tra i due club. Gli azzurri sembrano in vantaggio, ma la situazione può evolversi continuamente.