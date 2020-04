2









Il calcio è ancora fermo e sono molti i tempi da affrontare. L'emergenza Coronavirus sta facendo necessariamente slittare il campionato italiano. Il quotidiano piemonte Tuttosport titola: '​Si gioca ogni 72 ore' . Per portare a termine la stagione occorrerà giocare a ritmi serrati. Damiano Tommasi ha già dato la disponibilità dell'associazione calciatori: "Le partite in estate non sono un problema". Eliminata una delle cinque finestre per le Nazionali.



Il Corriere dello Sport invece titola: '​'Avviso ai Presidenti'. C'è un piano del governo per ripartire a maggio, ma è scontro tra Lega e calciatori. il sindacato alza la voce. Calcagno (Aic) alza la voce: "Vogliamo concludere i campionati, basta anteporre interessi personali al bene del calcio. A pagare, però, non possono essere solo i calciatori".