Quando la passione per la propria squadra viene prima di ogni cosa. Allo Juventus Club di Monte Sant'Angelo, un paesino in provincia di Foggia, sei persone tra i 30 e i 70 anni sono state scoperte a guardare una partita dei bianconeri. I sei hanno creato l'assembramento vietato dalle normative anti Covid, venendo così sanzionati per non aver rispettato le regole. A riportarlo è Il Resto del Grano, secondo il quale la Polizia sta indagando sul presidente dello Juventus Club, per capire se fosse a conoscenza dell'episodio.