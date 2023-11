Sì, è decisamente ladi Massimiliano. Dal ritorno del tecnico livornese in panchina (2021/22), quella bianconera è la squadra che ha collezionato più partite vinte per 1-0 in Serie A: 17, almeno tre più di qualsiasi altra avversaria nel periodo. Inoltre nel 2023 la Vecchia Signora ha mantenuto la porta inviolata in 11 trasferte in campionato, più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso arco di tempo.