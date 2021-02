In tempi non sospetti, all'indomani della debacle contro l'Inter che ha segnato però il cambio di passo della Juventus di Pirlo, l'avevamo detto a chiare lettere : Cristiano Ronaldo è sempre in ombra a gennaio, è il mese in cui tira il fiato e si concede qualche pausa, per poi ingranare la marcia da febbraio e andare in crescendo fino ai momenti decisivi della stagione.Qualcuno forse temeva che quest'anno sarebbe stato differente, con una Juve più incognita e un CR7 più anziano. Ebbene, ci ha pensato subito lui stesso a fornire le migliori risposte!E se il 2-0 non fosse stato un'autorete di Ibanez, il pallone di Kulusevski era diretto (Mancini permettendo) proprio a Ronaldo...Insomma, febbraio è iniziato con due partite in cui la Juve ha vinto 2-0 e il fuoriclasse portoghese è stato più che risolutivo. Senza voler cantar vittoria troppo presto e volendo evitare qualsiasi gufata, possiamo sommessamente dire che, se il buongiorno si vede dal mattino (in questo caso, da febbraio)Un "risveglio dal letargo" che, mixato con una mentalità da grande squadra finalmente (ri)trovata, può far dormire finalmente sonni tranquilli e vincenti ai tifosi juventini.