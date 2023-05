"Riceveremo la squadra alle 18.30. Entreremo nello stadio 40 minuti prima del fischio d'inizio per per sostenere la squadra sin dal riscaldamento e chiediamo a tutto il resto dei tifosi di fare altrettanto", si legge in un comunicato diffuso dagli ultras Biris Norte. "Non dimenticare la tua maglia rossa. Vogliamo la Settima e se lo United ha conosciuto il manicomio di Nervión, la Juve saprà cos'è un manicomio nel bel mezzo dell'inferno. Dobbiamo fare in modo che gli italiani si pentano di aver scelto di essere calciatori e gli tremino le gambe ogni volta che dovranno controllare un pallone." Questo è il clima che attenderà la Juve allo stadio del Siviglia, che sarà ovviamente tutto esaurito.