Dopo aver ufficializzato la ripresa della Serie A e della B, anche la Serie C potrebbe rialzare il sipario. C'è l'ipotesi di rivedere in campo la Juventus Under 23 a fine giugno, se ne è discusso nel Consiglio Direttivo di oggi nel quale era presente anche Gabriel Gravina e se riparlerà anche nel prossimo Consiglio Federale tra qualche giorno. E proprio la squadra di Fabio Pecchia potrebbe essere la prima a scendere in campo, ripartendo dalla finale di Coppa Italia contro la Ternana. Da questa gara, poi, dipenderebbero anche i piazzamenti playoff delle squadre.