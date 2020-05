Juve e Barcellona al tavolo, virtuale, per decidere il proprio futuro. O almeno una parte. Entrambe si sono confessate la volontà di intavolare una maxi operazione insieme, un affare tale da sistemare bilancio e campo. La Juve ha dato l'ok alla richiesta di cedere Miralem Pjanic e anche il Barcellona ha detto sì alla richiesta di cedere Arthur. Pjanic, poi, ha detto sì al Barcellona, ma in questo caso - all'opposto - Arthur ha detto no al Barcellona. Non vuole lasciare la Catalunya, non vuole essere pedina di scambio. La Juve ha detto già detto no a Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé e così via. E così la trattativa frena.



MURO CONTRO MURO – Come riporta Calciomercato.com, Arthur punta i piedi, ma a questo punto la Juve non libera Pjanic. Non sembra intenzionata a rivedere le proprie posizioni e su Pjanic ci sono ancora Paris Saint Germain e Chelsea, con trattative da impostare ma contatti aperti. E piste nuove...