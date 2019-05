Si allontana il sogno Sergio Ramos per la Juventus. Il difensore spagnolo sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid dopo quattordici stagioni. I bianconeri si erano mostrati interessati al giocatore due volte campione d’Europa ed iridato con la Spagna. Tuttavia, il suo futuro sembra lontano dall’Europa: infatti, il Real ha ammesso di aver ricevuto offerte importanti da club cinesi. Florentino Perez, per ora, prende tempo e riflette su come muoversi. Non è nemmeno da escludersi un ripensamento da parte del giocatore, intenzionato a rimanere un altro anno. Sicuramente l’inserimento di concorrenti cinesi complica i piani della Juve, che comunque si tiene aperte altre soluzioni riguardanti il pacchetto arretrato.