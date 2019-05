Ancora poche settimane ed Adrien Rabiot non sarà più a tutti gli effetti un calciatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese, infatti, non rinnoverà con il club della capitale e dal 30 giugno sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. La Juventus è da tempo su di lui, pronta a piazzare un nuovo colpo senza sborsare un euro. Un acquisto stile Aaron Ramsey. Tuttavia, la trattativa tra l’entourage del giocatore ed i campioni d’Italia rischia di guastarsi con l’inserimento del Manchester United. Lo riporta Marca. I Red Devils fanno sul serio e presto la sfida con la Juve potrebbe infiammarsi.