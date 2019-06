In casa Real Madrid non si perde tempo. L’obiettivo delle Merengues è quello di cancellare la delusione di una stagione disastrosa. I Blancos stanno lavorando per piazzare almeno un colpo per reparto. A centrocampo il sogno numero uno è Paul Pogba, ma le richieste dello stesso giocatore e del Manchester United hanno indotto il Real a cercare alternative. Una di esse porta il nome di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è dato in uscita dalla Juventus, ma l’affare potrebbe concretizzarsi solamente dietro un’offerta da capogiro. Si parla di un prezzo fissato attorno ai 100 milioni. Ora resta da capire come intenderanno muoversi i Blancos.