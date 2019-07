L'acquisto di Paul Pogba è una vera e propria ossessione per il Real Madrid. I Blancos stanno facendo di tutto per convincere il Manchester United a cedere il centrocampista francese, ma non è impresa facile. Così, qualora la trattativa per il campione del mondo 2018 dovesse sfumare definitivamente, si opterebbe per una nuova soluzione. L'alternativa si chiama Christian Eriksen. Il centrocampista danese, infatti, è intenzionato a lasciare il Tottenham. Per la Juventus la situazione si complicherebbe: i bianconeri, infatti, non perdono di vista Pogba, ma restano vigili anche su Eriksen, altro sogno proibito. La sfida con i Blancos rischia di allargarsi notevolmente.