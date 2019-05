La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno messo nel mirino Tanguy Ndombelé. Francese ventottenne, è uno dei punti di forza del centrocampo dell’Olympique Lione. I campioni d’Italia tengono d’occhio il giocatore, pronti a sferrare l’offensiva nel corso del mercato estivo. Tuttavia, la concorrenza non manca. Infatti, secondo quanto riportato da L’Equipe, il giocatore sarebbe stato cercato anche dal Paris Saint-Germain. Negli ultimi giorni, i contatti tra il club parigino ed il centrocampista si sarebbero intensificati, anche se la fumata bianca è ancora lontana. La Juve valuta come muoversi. Certamente, arriverà un colpo a centrocampo nel corso dell’estate.