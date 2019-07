Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da definire. Il centrocampista serbo è in procinto di lasciare la Lazio. Sulle sue tracce si è portato prepotentemente il Manchester United. I Red Devils stanno trattando con i biancocelesti. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due club non sarebbero ancora arrivati ad un'intesa sul prezzo della trattativa. I capitolini chiedono una cifra che oscilla tra i 90 ed i 100 milioni di euro, ma gli inglesi si fermano attorno agli 80 milioni. Una discrepanza che lascia aperti diversi scenari. E rimette in gioco due pretendenti blasonate: Juventus e Paris Saint-Germain. Per i bianconeri, Milinkovic potrebbe essere il nome giusto in alternativa a Pogba.