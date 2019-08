Cessioni in corso, così come i lavori. La Juve non vuole fermarsi, così come racconta La Gazzetta dello Sport: nell'ordine di idee di Fabio Paratici restano da cedere anche un centrocampista e un attaccante. Ecco, facile pensare a Matuidi e Mandzukic: il fatto però è che per Mario si sta complicando tutto, dal Bayern Monaco alla possibilità Barcellona. E Matuidi vuole restare, ma non solo: ha fatto sapere, tramite il suo entourage, che non sarà neanche fuori dalla lista Champions. Questo porta a una possibilità concreta: l'addio diIeri c'è stato l'incontro tra la Juventus e Ramadani, l'agente di C'è una possibilità che il Psg provi l'affondo nelle ultimissime ore di mercato. E con le prime difficoltà di Miralem, il pensiero ha sfiorato pure il capo dell'area sport. Più concreta è la possibilità che alla fine siaa salutare: il centrocampista, pagato solo 16 milioni di oneri accessori, può tornare al Bayern oppure rimpolpare il Barcellona. Viene valutato. E? Piace a Sarri, ma a non piacere è l'accordo strappato all'epoca con il Boca. I bianconeri dovrebbero regalare il 50% dei guadagni al Boca Juniors. Non conviiene vendere.